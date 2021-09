Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : lourde chute mais s'épargne un 'sell-off' information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Même algo, même scénario ? Les deux indices historiques US chutaient de -2,3% à une heure de la clôture, le Nasdaq perdait jusqu'à -3,3%... mais une vague de rachats au cours de la dernière heure -comme en Europe- réduit la perte du Dow Jones à -1,78% (seul Merck finit dans le vert), celle du S&P500 à -1,7% et celle du Nasdaq à -2,19%. Le Russell-2000 chute -2,44% à 2.182 et se retrouve au plus bas depuis le 20 août. Même si Wall Street ne finit pas au plus bas, cela reste la plus forte chute intraday des indices US depuis le 12 mai dernier (et le 27 janvier) ... et de nombreux supports moyen terme n'y ont pas résisté. Les opérateurs s'inquiètent du problème de dette du géant chinois de l'immobilier Evergrande (cela fait plus d'un mois que l'on redoute une faillite) qui pourrait coûter cher aux créanciers du groupe (notamment HSBC, mais l'exposition des banques occidentales est généralement limitée). Janet Yellen tente d'alerter le Congrès sur les graves risques économiques liés à un 'shutdown' aux Etats-Unis si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici octobre... mais c'est presque un marronnier annuel depuis 15 ans, seule l'année 2020 fit exception pour cause de Covid. Retour aux préoccupations monétaires mardi : les investisseurs braqueront yeux et oreilles sur la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), en quête d'un peu de visibilité quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. Le très médiocre 'NFP' publié le 3 septembre avait repoussé le scénario d'un 'tapering' au mois de novembre, mais les chiffres de l'inflation et de la consommation sont apparus très robustes la semaine dernière. Une vague de 'fuite vers la qualité' a dopé les marchés obligataires : les rendements fondent de -4Pts sur les T-Bonds à 1,330%. Côté valeurs, deux secteurs ont souffert : l'énergie et les banques. Gros impact de la baisse des taux : Invesco -8,7%, Fifth Bancorp et Metlife -4%, Citigroup -3,6%, Goldman Sachs -3,4%, JP-Morgan -3%, Morgan Stanley -2,9%. Lourd repli de pétrolières avec Occidental -5,4%, Hess -5,2%, Marathon et Diamondbak -4,3%, Oneok et Valero -4%... Le Nasdaq a été plombé par Activision -4,3%, Etsy -4,1%, KLA -4%, Tesla -3,9%, Nvidia -3,6%, Applied -3,7%, Amazon -3,1%, Micron -2,6%, Facebook -2,5%, Intel -2,4%, AMD -2,2%, Apple -2,1%, Microsoft -1,9%...

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.