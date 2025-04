Wall Street limite ses pertes, la nervosité règne

A la Bourse de New York, le 7 avril 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a limité ses pertes lundi, finissant en ordre dispersé, à l'issue d'une séance en dents de scie, un recul toutefois moins prononcé que celui des autres places boursières toujours lestées par le choc des droits de douane de Donald Trump.

Le Dow Jones a perdu 0,91%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,10%, et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,23%.

Tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge, la place américaine a connu une session "extrêmement volatile", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Wall Street navigue à vue, au gré des déclarations de la Maison Blanche sur les droits de douane, mais reste minée par "des craintes de récession" liée à la politique commerciale de l'administration Trump a écrit dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Donald Trump accuse les partenaires économiques des États-Unis de les "piller". En conséquence, il a imposé un taux universel de 10% de taxe supplémentaire sur tous les produits importés aux États-Unis, entré en vigueur samedi. Ce taux doit être relevé dès mercredi pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs, notamment l'Union européenne (+20%) et le Vietnam (+46%).

Ces mesures, annoncées mercredi soir, ont provoqué un vent de panique sur la place américaine, qui a lâché près de 6% en clôture vendredi et plus de 6.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Wall Street a été "durement touchée" en fin de semaine dernière, "et maintenant, le reste des marchés mondiaux nous rejoignent", explique M. Cardillo. Les places asiatiques et européennes ont particulièrement marqué le coup lundi, Hong Kong a dégringolé de plus de 13% — sa pire séance depuis 1997 tandis que la Bourse de Paris (-4,78%) a connu sa pire séance depuis trois ans.

Wall Street reste très "tendue" mais n'aurait pas besoin de beaucoup de temps pour se retourner car "il y a eu beaucoup de ventes en très peu de temps", note auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice de volatilité Vix, surnommé indice de la peur, a évolué à des niveaux plus atteints depuis la pandémie de Covid-19.

Lundi en séance, les actions ont bondi durant quelques minutes vers 14H10 GMT sur fond d'information de presse erronée selon laquelle l'administration Trump aurait pu envisager une pause pour ses droits de douane. Cette information a été démentie dans la foulée sur X par la Maison Blanche.

Donald Trump a même menacé d'alourdir encore fortement les droits de douane sur les produits chinois si Pékin maintient sa riposte à son offensive douanière, tout en laissant la porte ouverte à des négociations avec les autres pays touchés.

Le marché obligataire s'est pour sa part nettement tendu, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'établissait à 4,21%, contre 3,99% à la clôture vendredi.

"Le prochain obstacle majeur" résidera dans la publication de données d'inflation cette semaine, estime M. Cardillo, avec notamment la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) de mars aux Etats-Unis.

Vendredi, les investisseurs accueilleront les prix à la production (PPI).

Ailleurs, au tableau des valeurs, le Nasdaq a été soutenu par quelques uns des géants du secteur technologique, à l'image de Nvidia (+0,68%), de Apple (+0,46%) ou de Microsoft (+0,46%).

Le titre d'U.S. Steel (USS) a terminé en hausse de 16,22% après que le président Donald Trump a lancé lundi un nouvel examen du projet de rachat de l'aciériste américain U.S. Steel par son concurrent japonais Nippon Steel, que son prédécesseur Joe Biden a bloqué pour des raisons de sécurité nationale.

Selon plusieurs médias, cela ravive l'espoir d'un feu vert au mariage.

Avec la chute du bitcoin , les valeurs associées aux cryptomonnaies étaient aussi boudées comme la plateforme d'échange Coinbase (-2,04%) ou Strategy (-8,67%), anciennement MicroStrategy, qui possède la plus grosse réserve privée de bitcoins au monde.

