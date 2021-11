Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : limite la casse, mais l'inquiétude prime information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de limiter ses pertes vendredi face aux craintes suscitées par l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19, ce qui ne l'empêche pas de signer son plus lourd repli depuis octobre 2020. En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 2,5% à 34.885,3 points tandis que le Nasdaq cède plus de 1,9% à 15.541,7 points. A titre de comparaison, les principales places boursières d'Europe accusent des scores bien plus sévères et s'apprêtent à finir la journée sur des baisses allant de 3,3% à 4,4%. Tous les actifs à risque sont frappés de plein fouet par la découverte d'un nouveau variant du Covid en Afrique du Sud jugé particulièrement préoccupant de par son nombre élevé de mutations, un phénomène qui pourrait le rendre potentiellement résistant à la vaccination. Avec l'apparition de cette nouvelle souche - qui menace le scénario de la reprise qui semblait jusqu'ici acquis - les investisseurs qui misaient sur la réouverture de l'économie sont forcés de revoir leur copie. Signe de l'angoisse qui assaille les investisseurs face à toutes ces inconnues, l'indice de la volatilité VIX du CBOE remonte en flèche de près de 50% pour atteindre des plus hauts depuis le début de l'année. Dans ce climat incertain, les investisseurs se consolent en se disant que la dégradation de la situation sanitaire pourrait contraindre la Réserve fédérale à ne pas durcir sa politique monétaire dans l'immédiat. Dan Ives, l'analyste star de Wedbush, estime de son côté que la correction du jour offre quelques opportunités de se renforcer sur les valeurs technologiques, 'FAANG' en tête. Les secteurs les plus sensibles à la situation sanitaire, c'est-à-dire le transport aérien, l'hôtellerie-restauration et plus globalement le tourisme - devraient particulièrement peser sur la tendance aujourd'hui. Les titres des compagnies Delta Airlines, United Airlines et American Airlines perdent tous plus de 8%. L'action Airbnb lâche 5%. A l'inverse, les titres les plus recherchés sont les fabricants de vaccins tels que Pfizer (+5%) ou Moderna (+26%), les investisseurs se disant que le regain épidémique va entraîner une accélération de la vaccination. Fermée hier pour la fête de Thanksgiving, la Bourse de New York ne rouvrira que pour une séance écourtée ce vendredi, les échanges devant se clore à 13h00 (heure de New York).

