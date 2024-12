Wall Street lesté par la tech, Omnicom et Interpublic fusionnent

(AOF) - Les marchés actions américains ont reculé, faisant l’objet de prises de bénéfices après une série de records ces dernières semaines. Au chapitre des valeurs, Omnicom a annoncé l'acquisition de son concurrent Interpublic pour former le nouveau numéro un mondial des communications. Nvidia a reculé alors qu'il est au coeur d'une enquête en Chine, contribuant à la morosité du secteur technologique. A 48 heures de l'inflation en novembre, le 10 ans américain a gagné 3,4 points de base à 4,20%. Le Dow Jones a perdu 0,54% à 44 401,93 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,62% à 19 736,69 points.

Basées à New-York, les sociétés Omnicom (-10,25% à 92,82 dollars) et Interpublic (+3,51% à 30,29 dollars) ont confirmé leur rapprochement, comme l'avait révélé hier le Wall Street Journal, donnant ainsi naissance au premier groupe publicitaire au monde. Cette transaction 100% américaine et intégralement en titres, entre le numéro 3 et le numéro 4 mondial du secteur publicitaire, est estimée à 13,25 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,2% au mois d'octobre, comme attendu par le consensus, après une baisse de 0,2% en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dow

Dow est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé lundi la vente d’une participation de 40 % dans certains actifs d'infrastructure situé sur la côte américaine du Golfe du Mexique. Ces actifs seront cédés à un fonds géré par Macquarie Asset Management pour 2,4 milliards de dollars, alors que Dow cherche à se recentrer sur son activité principale à savoir les produits chimiques. Cet accord a le potentiel de générer un produit en espèces pouvant atteindre 3 milliards de dollars pour une participation minoritaire de 49 %.

Macy's

Macy's progresse de 3% en avant-Bourse alors que l'investisseur activiste Barington Capital est entré au capital de la chaîne américaine de grands magasins. Comme le rapporte le Wall Street Journal, Barington Capital exhorte la chaîne de grands magasins à réduire ses dépenses et à envisager la création d'une division immobilière distincte au sein de l'entreprise. Macys doit publier ses trimestriels cette semaine.

Nvidia

La principale autorité chinoise de régulation des marchés a ouvert une enquête sur Nvidia, qui est soupçonné d'avoir enfreint les lois anti-monopoles, rapporte Bloomberg citant la chaîne de télévision chinoise CCTV. L'Administration d'État chinoise pour la régulation des marchés (SAMR) a ouvert une enquête sur le comportement récent du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle ainsi que sur les circonstances entourant l'acquisition de Mellanox Technologies.

Omnicom

