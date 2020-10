Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les voyants repassent au vert Cercle Finance • 08/10/2020 à 16:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a repris le chemin de la hausse jeudi matin, les espoirs entourant la mise en place d'un nouveau plan de relance budgétaire continuant de raviver l'appétit pour le risque. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 28.401,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi de 0,3%, à 11.402,2 points. 'Les investisseurs espèrent toujours que les parlementaires de Washington parviendront à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie', commentent les équipes de Wells Fargo Advisors. Donald Trump a annoncé dans la matinée 'que les discussions concernant le 'stimulus package' avaient repris et qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord sur le plan de soutien économique'. 'Après avoir décidé mardi d'interrompre les discussions autour du vaste projet de loi bipartite, le président Trump a plaidé pour une approche fragmentaire dans la mise en oeuvre de nouveaux financements gouvernementaux', explique le gestionnaire d'actifs. 'Le président a notamment indiqué qu'il soutenait les projets de loi visant à aider les petites entreprises, le transport aérien ainsi qu'une nouvelle vague de chèques individuels', poursuit Wells Fargo. 'La présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a - elle - indiqué qu'elle était ouverte à un projet de loi séparé en faveur des compagnies aériennes', conclut le gérant américain. Seule déception de ce début de journée, les inscriptions aux allocations chômage n'ont diminué que de 9000 demandes pour s'établir à 840.000 la semaine dernière, selon les chiffres du Département du Travail, par rapport aux 849.000 de la semaine précédente. Les économistes s'attendaient eux à un reflux des inscriptions au chômage plus marqué, en direction de la barre des 820.000 dossiers, après une estimation initiale qui était de 837.000. Du côté des valeurs, IBM bondit de 8% après avoir fait part de son intention de scinder ses activités de services d'infrastructure gérés, qu'il regroupera au sein d'une société indépendante avant la fin de l'année prochaine. Morgan Stanley avance de son côté de 1,3% après avoir annoncé le rachat du gestionnaire d'actifs Eaton Vance dans le cadre d'une transaction basée sur une valeur d'entreprise de sept milliards de dollars.

