Wall Street : les ventes au détail inquiètent

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse vendredi matin après l'annonce d'une baisse spectaculaire des ventes au détail au mois d'avril, un indicateur jugé de mauvais augure pour l'économie américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent tous autour de 1%, annonçant un début de séance dans le rouge. D'après les chiffres dévoilés ce matin par le Département du Commerce, les ventes de détail aux Etats-Unis ont plongé de 16,4% le mois dernier, là où les économistes n'attendaient qu'une baisse de 11%. Cette chute constitue un sombre présage puisque la consommation représente environ les deux tiers de l'activité économique du pays. Quant à l'indice 'Empire State' de la Fed de New York, il est remonté à -48,5 en mai, après s'être établi à -78,2 en avril, mais reste très loin du niveau de zéro marquant la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière dans la région. Les contrats à terme sur les marchés américains ont eu tendance à amplifier leurs pertes après ces annonces, qui renforcent aux yeux des investisseurs le scénario d'une sévère récession économique. Du côté de la banque privée parisienne Oddo BHF, on évoque un choc d'incertitude 'difficile à surmonter'. 'En un mois, l'économie US a perdu plus de 20 millions d'emplois. C'est un bond de dix ans en arrière', rappelle l'établissement franco-allemand. L'intermédiaire financier fait toutefois valoir que le moral des ménages américains ne bat pas encore tous les records de faiblesse. 'Avec les mécanismes de soutien d'urgence, le revenu de nombreux chômeurs est protégé à 100%, voire plus. Mais cette protection n'est que temporaire', rappelle Oddo. Après un début de journée prudent, les marchés d'actions américains avaient fini en hausse jeudi soir, en dépit de la publication de chiffres du chômage préoccupants. Cette dernière séance de la semaine pourrait se révéler encore plus volatile du fait de l'arrivée à l'échéance de nombreux contrats à terme et d'options sur indices et actions, une conjonction connue sous le terme de 'trois sorcières'.

