Wall Street: les vendeurs se retirent du jeu information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 16:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté en hausse prudente lundi matin, profitant de la stabilisation du secteur bancaire après l'accès de volatilité observé ces dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 32.418,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote autour de 0,1% à 11.840,9 points.



Les marchés d'actions mondiaux sont soutenus par la hausse vigoureuse de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne ainsi que par l'annonce du rachat de SVB par la First Citizens Bank.



Si la peur entourant la santé du système financier reflue, les marchés devraient rester très volatils faute de signaux encore clairs dans l'évolution de l'inflation et les perspectives économiques.



'S'il est vrai que la volatilité pourrait perdurer à court terme dans la mesure où la confiance dans le secteur bancaire pourrait mettre un peu de temps avant de revenir totalement, des opportunités pourraient se créer sur les marchés d'actions (...) dans les mois qui viennent', promet Mona Mahajan, chez Edward Jones.



D'après la stratégiste, les investisseurs pourraient commencer à abandonner leurs choix défensifs et miser davantage sur une reprise de l'économie et un réveil des cycliques avec l'apaisement des peurs sur les valeurs bancaires.



Au niveau sectoriel, l'indice de la finance se redresse de 0,9% aujourd'hui, mais accuse encore un repli de plus de 12% sur le mois écoulé.



Les investisseurs semblent néanmoins hésiter à prendre des positions trop tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours, et tout particulièrement les données sur l'inflation qui paraîtront vendredi.



Si l'indice PCE - qui sera dévoilé en même temps que les revenus et les dépenses des ménages - a toutes les raisons de ralentir en mars sur fond de reflux des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente a, elle, interrompu son repli depuis trois mois, ce qui justifie que la Fed reste en état d'alerte.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate (WTI)) rebondit de 1,1% au-delà de 70 dollars avec l'atténuation d'une crainte d'une crise bancaire et d'une entrée en récession.



Les marchés obligataires pâtissent du mouvement d'appétit sur le risque qui soutient les marchés d'actions avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se tend de presque 10 points de base aux abords de 3,48%.