Wall Street : les vendeurs montrent des signes de fatigue

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi matin, certains investisseurs semblant se dire que le moment est peut-être venu de racheter quelques titres. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi plus de 1% à 21.869,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 2,1% à 7658,8 points. Plus qu'un véritable engouement pour les actions, la hausse du jour semble surtout traduire un coup de fatigue du côté des vendeurs, alors que les marchés américains accusent encore une baisse de 20% par rapport à leurs niveaux du 19 février. 'Pour les investisseurs s'inscrivant dans une optique de long terme, l'environnement actuel peut représenter une opportunité intéressante', assure ainsi un trader. 'Les années de crises telles que 2001 et 2008 ont constitué des années ayant offert un rendement particulièrement élevé d'un point de vue historique', rappelle le professionnel. Dans l'immédiat, les investisseurs semblent néanmoins vouloir se montrer sélectifs et privilégient des valeurs ayant trait aux thématiques actuelles, c'est-à-dire la santé, les technologies numériques et la dé-mondialisation. Johnson & Johnson grimpe de plus de 6,2% après avoir annoncé son intention de lancer rapidement des essais cliniques sur un projet de vaccin contre le Covid-19, qui pourrait être disponible dès le début de l'année prochaine. A noter le repli significatif du prix du pétrole avec un baril de brut américain qui cote à peine plus de 20 dollars le baril, alors que l'Arabie Saoudite a confirmé ne plus être en discussions avec la Russie concernant une réduction des quotas de production. La prudence des marchés pourrait toutefois se trouver renforcée, au cours des prochaines séances, par la perspective d'indicateurs économiques susceptibles de brosser un tableau particulièrement sombre de l'activité, notamment aux Etats-Unis.

