Wall Street: les variations s'annoncent limitées

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en léger repli lundi matin, marquant une pause après le 'rally' de la semaine dernière qui a poussé les principaux indices vers de nouveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq reculent de 0,1% à 0,5%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Les marchés d'actions américains devraient caler un peu en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion permettant de dépasser les plus hauts historiques atteints jeudi dernier.



La Réserve fédérale a confirmé mercredi son intention d'abaisser ses taux par trois fois cette année afin de faire face au tassement de l'inflation et au ralentissement de la croissance économique.



Dans la foulée de ces déclarations, Wall Street avait signé des gains hebdomadaires de plus de 2% et mis fin à deux semaines de baisse à l'issue d'une semaine intense.



Avec cette reprise du mouvement haussier, l'indice S&P 500 affiche une hausse de près de 10% depuis le début de l'année et une progression de 20% sur les six derniers mois.



Si la dynamique favorable reste intacte, les mouvements pourraient être plus limités dans les prochains jours en l'absence de statistiques de premier plan.



L'agenda macroéconomique s'annonce tout particulièrement maigre ce lundi avec la publication après l'ouverture de Wall Street des ventes de logements neufs, un indicateur relativement secondaire.



Sans véritable catalyseur de marché, les investisseurs vont se tourner, vendredi, vers la publication de l'indice PCE avec l'espoir d'y trouver des indices sur la poursuite ou non du ralentissement de l'inflation.



Si cet indicateur privilégié par la Fed était ressorti en janvier à son plus bas niveau en quasiment deux ans, les statistiques relatives à l'inflation ont plutôt eu tendance à dépasser les attentes dernièrement.



Les investisseurs devront néanmoins réagir à ces chiffres avec un temps de retard puisque les places américaines seront fermées vendredi pour le Vendredi Saint.





