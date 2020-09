Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les valeurs technologiques marquent une pause Cercle Finance • 02/09/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Les valeurs technologiques marquent une pause mercredi après leur litanie de records des derniers jours, mais les valeurs liées à la consommation et à la santé sont davantage recherchées, ce qui permet au Dow Jones de surnager. Une heure ou presque après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles avance de 0,7% à 28.850,8 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite perd 0,1% à 11.935,7 points après avoir néanmoins réussi à inscrire un nouveau record au-delà des 12.050 points. Apple (-1,50%) accuse le plus fort repli du Dow et tire l'indice technologique à la baisse, victime de quelques prises de profits après sa hausse stratosphérique des derniers mois. Puissant soutien à la progression de Wall Street, Apple affiche sur les trois derniers mois une progression de 66%. Ses gains depuis le début de l'année se montent désormais à 83%. L'euphorie semble aussi s'être calmée avec la publication, en début de journée, d'un rapport ADP franchement décevant: le secteur privé aux Etats-Unis n'aurait créé que 428.000 emplois en août, un chiffre inférieur de plus de moitié aux attentes. Le Département du Commerce a lui fait état d'une hausse de 6,4% des commandes à l'industrie aux Etats-Unis en juillet, une hausse un peu plus marquée que ce qu'anticipaient les analystes, qui misaient sur une augmentation de 6%. Dans le reste de l'actualité des valeurs, Macy's progresse de presque 6% après avoir dévoilé une perte trimestrielle moins prononcée que prévu, notamment à la faveur d'un bond de 53% de ses ventes en ligne. Le fabricant de puces graphiques Nvidia prend également près de 6%, porté par un relèvement d'objectif de cours de l'un des brokers les plus influents de Wall Street.

