Wall Street: les valeurs technologiques continuent de peser information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 15:07

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse mercredi matin, pénalisée par le repli des valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes concernant la récente remontée des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les tensions observées sur le compartiment obligataire devraient continuer à peser sur le secteur technologique, dont les entreprises ont besoin d'emprunter des montants importants, si possible à des taux bas, pour financer leur croissance.



Or le rendement du bon du Trésor américain à dix ans est monté jusqu'à 1,68% en début de semaine, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis quasiment un an.



La hausse des rendements obligataires pèse de manière générale sur la valorisation des marchés d'actions en augmentant par nature le taux d'actualisation des bénéfices futurs des entreprises.



Depuis quelques semaines, les investisseurs semblaient davantage s'inquiéter des valorisations élevées du secteur des technologies, notamment à la lumière du resserrement de la politique monétaire amorcé par la Fed.



A ce titre, l'attention des investisseurs se portera, cet après-midi, sur les 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale avait encore réduit ses rachats d'actifs.



Lors de sa réunion du 15 décembre, la Réserve fédérale avait entériné la fin du 'tapering' en mars plutôt qu'en juin et revu à la hausse ses projections de hausse des taux.



Les 'minutes' qui paraîtront aujourd'hui devraient apporter plus de substance sur la teneur des débat au sein de la banque centrale.



En ce sens, le compte-rendu pourrait permettre de se faire une idée plus précise de la réflexion de l'institution quant au calendrier des futurs relèvements de taux.