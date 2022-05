Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: les valeurs cycliques dopent la cote information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 17:38

(CercleFinance.com) - Wall Street accentue son mouvement de hausse jeudi matin, les investisseurs manifestant l'espoir que l'économie américaine parvienne à échapper à la récession.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à aligner une cinquième séance consécutive de hausse en grimpant de 1,6% à 32.628,7 points, tandis que le Nasdaq s'octroie des gains de plus de 2,2% à 11.692,1 points.



Les 'minutes' plutôt rassurantes publiées hier soir par la Fed, ainsi que les excellents résultats trimestriels de la chaîne de grands magasins Macy's, conduisent les investisseurs à espérer un 'atterrissage en douceur' de l'économie, ce qui les poussent vers des secteurs associés à la croissance.



Macy's bondit de plus de 16% après avoir fait état de performances de premier trimestre bien meilleures que prévu et avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles.



Si ces déclarations favorisent le retour des investisseurs vers les titres dits 'cycliques', les espoirs sur la croissance profitent essentiellement aux valeurs liées à la consommation non-contrainte, comme Home Depot (+3,4%) ou Nike (+3,2%), qui signent deux des plus fortes progressions de l'indice Dow.



Derrière la consommation discrétionnaire (+4,2%), les secteurs de l'industrie (+2%), de la finance (+2%) ou encore de la technologie (+1,9%) se distinguent également ce matin.



Les commentateurs citent également le rachat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars pour justifier ce brusque regain d'appétit pour le risque.



Boeing est le principal soutien du Dow avec un gain de 4,6%, l'avionneur bénéficiant de la bonne tenue des valeurs cycliques après avoir perdu plus de 37% de sa valeur depuis le début de l'année.



Sur le front des statistiques, les deux indicateurs dévoilés dans la matinée ne semblent pas à même d'inciter les investisseurs à relancer leurs achats.



Le PIB des Etats-Unis a ainsi reculé de 1,5% sur les trois premiers mois de l'année, selon une deuxième estimation rendue par le Département du Commerce, qui avait annoncé une contraction de 1,4% en première lecture il y a un mois.



Côté inflation, l'indice des prix PCE est ressorti en hausse de 7%, contre une augmentation de 6,4% le trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice PCE affiche un gain de 5,1%.



Autre indicateur surveillé par les marchés, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière pour s'établir à 210.000 lors de la semaine, soit un repli de 8000 par rapport à la semaine précédente.