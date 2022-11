Wall Street: les troubles en Chine pèsent sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin, les investisseurs s'inquiétant des éventuelles répercussions des manifestations anti-Covid en Chine sur les perspectives économiques du pays.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,5% et 0,7%, annonçant un début de semaine dans le rouge.



L'aversion au risque domine sur la majeure partie des marchés financiers mondiaux après la flambée de colère qui sévit depuis quelques jours contre la politique 'zéro Covid' imposée par Pékin.



Les investisseurs semblent s'interroger sur les conséquences que pourraient avoir ces émeutes au niveau de la croissance de la deuxième économie mondiale.



'Ces protestations en Chine n'ont cessé de prendre de l'ampleur pendant le week-end et se propagent rapidement', soulignent les analystes de Royal Bank of Canada.



'A ce stade, leur issue demeure encore très incertaine', poursuit le courtier canadien.



'Cependant, et comme cela avait déjà été le cas avec le début de l'épidémie de Covid, la réaction des marchés et l'ampleur de ces événements ne doivent pas être sous-estimées selon nous', prévient RBC.



Apple - qui a délocalisé la production de ses iPhones dans le pays - est attendu en baisse de plus de 2% alors que les analystes de Wedbush estiment que 10% de l'approvisionnement de ses appareils pourrait être menacé à quelques semaines de Noël.



Toutes ces inquiétudes surgissent alors que l'activité en Chine, jusqu'ici locomotive de l'économie mondiale, ralentit dangereusement, la croissance de son PIB étant attendue à seulement 3,3% pour 2022, soit son niveau le plus faible sur ces 40 dernières années.



'Si la situation sanitaire continue de se dégrader, cela risque d'hypothéquer le potentiel de croissance des trimestres à venir', avertit Clément Inbona, gérant chez La Financière de l'Echiquier.



Ces facteurs favorisent logiquement des prises de bénéfices sur le pétrole (-2,5% à 74,4 dollars), mais aussi la remontée de valeurs refuge comme l'or (+0,1% à 1.755,8 dollars l'once) ou les bons du Trésor.



Le rendement des Treasuries à dix ans se replie en direction de 3,67%, trahissant un mouvement évident de 'fuite vers la qualité'.



L'indice VIX de la volatilité, surnommé 'l'indice de la peur', s'envole lui de plus de 8% à 22,2 points.



La prudence des marchés s'explique aussi par l'imminence des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtront vendredi et qui pourraient s'avérer déterminants dans l'évolution de la politique monétaire de la Fed.