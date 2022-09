Wall Street: les Treasuries plombent encore la tendance information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, pénalisée par la remontée des rendements obligataires, qui commence à donner quelques sueurs froides aux investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'envolée soudaine des rendements des emprunts d'Etat américains, sur fond d'anticipations de la poursuite du resserrement de la politique monétaire, a récemment porté les taux longs à des niveaux records, ce qui inquiète les acteurs de marchés.



Les déclarations très offensives de la Réserve fédérale concernant l'inflation ont provoqué depuis mercredi une vive progression des rendements des Treasuries aux échéances les plus longues.



A près de 3,75%, le taux américain à 10 ans évolue désormais à un pic depuis la crise financière de 2008.



Sur le plan fondamental, un environnement de taux bas est jugé favorable aux actions, car il favorise des liquidités abondantes qui se déversent en grande partie sur les places boursières.



Au contraire, une remontée des taux signifie qu'investir dans des obligations souveraines devient un peu plus intéressant, ce qui conduit les investisseurs à se détourner de la Bourse.



Autre facteur pénalisant, le coût de financement des entreprises peut potentiellement se renchérir avec la hausse des taux d'intérêt.



Du fait des tensions sur les taux, les stratèges de Goldman Sachs ont réduit leur objectif de fin d'année sur l'indice S&P 500, qu'ils voient finir l'exercice à 3600 points, ce qui correspond à un repli supplémentaire de plus de 4% en comparaison des niveaux actuels.



Certains analystes estiment toutefois que la remontée des rendements pourrait s'interrompre en cas de réduction des hausses de taux de la Fed, ce qui viendrait offrir ainsi un peu de répit aux investisseurs.



'Avec la réduction du risque de nouvelles hausses des taux, le marché obligataire devrait se stabiliser, ce qui aura des retombées positives sur d'autres classes d'actifs', prédisent les équipes de BNP Paribas.



Dans ce contexte, tout indicateur macro-économique moins bon que prévu devrait être accueilli favorablement, dans le sens où il pourrait pousser la Fed à réduire la voilure de son durcissement.



Le seul chiffre économique du jour, l'indice d'activité PMI de S&P Global, qui sera publié dans la matinée, en sera d'autant plus suivi par les intervenants.



De l'autre côté de l'Atlantique, les marchés d'actions européens s'inscrivent également en baisse après la publication de PMI qui montre qu'une prochaine récession se dessine sur le Vieux Continent.



L'Euro Stoxx 50 cède plus de 2,1%, l'indice FTSE 100 lâche 1,9% et le DAX chute de 2%.