Wall Street: les tensions sur les taux commencent à alarmer information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue de manière irrégulière et heurtée jeudi dans un marché rendu nerveux par le mouvement de baisse simultanée des actions et des obligations.



En fin de matinée, le Dow Jones accuse un repli de 0,1% à 36.372 points tandis que le Nasdaq Composite - très volatil depuis le début de la séance - avance de 0,1% à 15.124,9 points.



Les investisseurs continuent de réagir négativement au compte-rendu, publié mercredi, de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Le document montre que la Fed envisage de durcir sa politique monétaire plus rapidement que prévu cette année, en raison de la vigueur de la reprise et de la remontée de l'inflation.



Conséquence immédiate, les rendements des bons du Trésor américains se tendent encore sur fond d'anticipations de resserrement de la politique de la Fed.



A 1,73% en fin de matinée, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue toujours à proximité de pics de près d'un an.



Si les paris concernant la date que choisira la Fed pour commencer à relever ses taux d'intérêt n'ont pas encore véritablement débuté, ils pourraient commencer demain avec les chiffres de l'emploi.



Wall Street sait déjà que le nombre des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage n'a que très légèrement augmenté la semaine du 27 décembre, en s'établissant à 207.000 contre 200.000 une semaine plus tôt.



L'indice ISM des services s'est quant à lui replié à 62 le mois dernier après 69,1 en novembre, ce qui constituait un plus haut absolu depuis la création de la statistique.



L'ISM souligne toutefois que la composante des livraisons-fournisseurs - très supérieure aux 50 points - témoigne d'un ralentissement des livraisons, un phénomène caractéristique d'une phase d'expansion de l'économie due à l'augmentation de la demande des consommateurs.



Trois des 11 grands indices sectoriels du S&P 500 s'enfoncent dans le rouge, la plus forte baisse revenant au segment des matériaux (-0,9%), suivi du compartiment des biens de consommation non contrainte (-0,6%) et de la santé (-0,5%).



Le secteur de l'énergie signe la plus forte progression du jour (+1,7%) dans le sillage de la remontée des prix pétroliers suite à la déclaration de l'état d'urgence au Kazakhstan, un gros producteur de pétrole.



Du côté des valeurs, Walgreens Boots Alliance recule de 1% après avoir déclaré anticiper une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour l'exercice 2021-22, et non plus une stabilité, au vu de sa performance de premier trimestre.



Constellation Brands lâche plus de 2% après la publication de résultats trimestriels ressortis globalement en baisse. Le groupe a annoncé la signature d'un accord de marque avec Coca-Cola portant sur la production de cocktails alcoolisés préparés à l'avance.