Wall Street: les tensions sur les rendements persistent

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse mercredi, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par la remontée des rendements obligataires, qui alimente le mouvement de prises de bénéfice à l'oeuvre depuis le début du mois.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones abandonne 0,5% à 32.722 points, tandis que le Nas

daq Composite tente de revenir à l'équilibre, autour de 11.468,5 points.



L'évolution des taux reste, plus que jamais, la locomotive des marchés avec des les investisseurs qui gardent les yeux rivés sur la courbe des marchés obligataires.



Sur le compartiment des Treasuries, la dégradation se poursuit avec des taux longs qui flirtent avec leurs pires niveaux depuis le début du mois de novembre.



Le rendement à dix ans a atteint 3,9830% en début de matinée, avant de revenir à 3,9450%.



Le marché obligataire reflète les craintes entourant la persistance des tensions inflationnistes, qui conduisent les investisseurs à anticiper de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale dans les mois qui viennent.



Le contexte macroéconomique n'est pourtant pas particulièrement favorable, puisque la confiance du consommateur s'est de nouveau dégradée au mois de février, alors qu'elle était censée rebondir.



L'indice de confiance calculé par le Conference Board a ainsi reculé à 102,9 contre 106 le mois dernier, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 108.



La nouvelle n'a pas eu beaucoup d'effet sur le dollar, qui continue de battre en retraite face à l'euro, aux abords de 1,0630, tandis que l'or profite de son statut de valeur refuge en signant une hausse de 0,5% à 1832,9 dollars l'once.



Sur le front des valeurs, Target s'adjuge 1,6% après avoir dépassé les attentes du marché pour la première fois en un an.



Dans l'état actuel des choses, le Dow Jones accuse sur l'ensemble du mois de février une baisse de l'ordre de 4% tandis que le Nasdaq affiche lui un repli mensuel bien plus limité d'environ 1,1%.





