Wall Street : les tensions géopolitiques alimentent l'aversion pour le risque

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Les futures sur les indices ont cependant réduit leurs pertes au cours de ces dernières heures. Si l'aversion au risque a été alimentée par la réplique israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier, Téhéran semble vouloir minimiser l’attaque de cette nuit. La probabilité d’un embrassement régional semble se réduire. Aucune donnée d'importance n'est attendue. Les investisseurs réagiront en particulier aux résultats d'American Express, de Netflix et de Procter & Gamble. Vers 15 heures, les futures sur le Dow Jones perdent 0,03%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé ce jeudi en ordre dispersé. Coté statistiques, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti très supérieur aux attentes. Le nombre d'inscriptions au chômage est moins élevé que prévu aux Etats-Unis : 212000 contre un consensus de 215 000. En outre, les résultats d'entreprises continuent de pleuvoir : Alcoa a légèrement reculé après le creusement de ses pertes et Las Vegas Sands a dévissé malgré des résultats supérieurs aux attentes. Le Dow Jones a avancé de 0,06% à 37775 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,52% à 15601 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le bénéfice net a bondi de 34% à 2,44 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action. Le bénéfice par action est ressorti en-dessous du consensus s'élevant à 2,96 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% à 15,8 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts contre 1,1 milliard de dollars, un an auparavant.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre. Le spécialiste américain de la robotique chirurgicale affiche un bénéfice par action ajusté à 1,50 dollar contre 1,41 dollar attendu et 1,23 dollar il y a un an. Le chiffre d’affaires a atteint 1,89 milliard de dollars, en hausse de 11% sur un an, contre 1,87 milliard attendu. La société a porté sa base installée de robots chirurgicaux da Vinci à 8 887 systèmes au 31 mars 2024, soit une augmentation de 14 % sur un an.

Netflix

Netflix a dévoilé hier soir une croissance de ses abonnés meilleure que prévu. Au premier trimestre, le spécialiste du streaming a recruté 9,33 million d'abonnés, portant le total à plus de 269,60 millions grâce notamment à la lutte contre le partage des mots de passe. Le marché anticipait 4,84 millions de clients supplémentaires.

Nordstrom

Dans le cadre de sa dernière évaluation, le conseil d'administration de Nordstrom a autorisé "l'exploration des possibilités d'amélioration de la valeur actionnariale du groupe". Au cours de ce processus, Erik et Pete Nordstrom, respectivement directeur général et président de la chaîne de magasins, ont fait part au conseil d'administration de leur intérêt pour une transaction potentielle, dans le cadre de laquelle l'entreprise deviendrait une société privée. Suite à cette annonce, Nordstrom a décidé de former un comité spécial d'administrateurs indépendants.

Procter & Gamble

Si le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a rehaussé sa prévision de bénéfice annuel, ses revenus sont décevants. Au troisième trimestre, clos fin mars, le bénéfice net a progressé de 11% à 3,75 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action. Ce dernier a dépassé le consensus s'élevant à 1,41 dollar. Les ventes ont augmenté de 1% à 20,2 milliards de dollars alors que Wall Street visait 20,41 milliards. La croissance organique a atteint 3%.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce du rappel par l’autorité fédérale NHTSA de 3 878 exemplaires de son Cybertruck, son pick-up électrique. "Le patin de la pédale d'accélérateur pourrait se déloger et rester coincé dans la garniture intérieure", explique l’autorité sur son site. "Tesla remplacera ou réparera gratuitement l’ensemble de pédale d’accélérateur.", ajoute la NHTSA.