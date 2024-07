Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les tensions commerciales font leur retour information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, la crainte d'un retour des tensions commerciales sino-américaines assombrissant l'humeur des investisseurs, qui était jusqu'ici soutenue par la perspective de prochaines baisses des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices cèdent entre 0,3% et 1,4%, signalant un début de séance en net repli.



D'après Bloomberg, l'administration Biden envisageait d'imposer des restrictions plus sévères aux entreprises étrangères, et notamment européennes, continuant de fournir à la Chine des puces électroniques de pointe.



Parallèlement, Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait faire payer Taiwan au titre de la protection militaire dont l'île bénéficie actuellement de la part des Etats-Unis.



Le ton de ses déclarations rappelle aux investisseurs celui qu'il employait lors de son mandat à la Maison Blanche, lorsque ses 'tweets' dictaient la tendance sur les marchés.



Ses commentaires sont pris d'autant plus au sérieux qu'une récente étude reprise par Goldman Sachs estime autour de 70% les probabilités de victoire du candidat républicain à l'élection présidentielle du mois de novembre.



'Un retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait entraîner une nouvelle 'guerre commerciale'', s'inquiète ainsi un trader.



Les marchés d'actions américains avaient pourtant inscrit de nouveaux plus hauts historiques hier, avec la perspective de plus en plus nette de deux baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Les résultats mitigés du géant de la santé Johnson & Johnson pèsent aussi sur la tendance, le groupe ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours.



Les indicateurs économiques du jour n'ont guère rassuré non plus, malgré un rebond de 3% des mises en chantier de logements en juin par rapport au mois précédent.



Les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont pour leur part augmenté de 3,4% à 1.446.000 le mois dernier.



Sur le marché des changes, le regain de tensions sur le front commercial fait reculer le dollar face à l'euro, qui en profite pour remonter au-delà de 1,0940 à la veille des annonces de la BCE.



Le regain d'aversion au risque provoqué par les tensions commerciales se traduit également par une pression sur les rendements des emprunts d'Etat, celui des bons du Trésor à dix ans demeurant sous 4,19%.



Sur le front pétrolier, les cours du brut repartent à la hausse en attendant la publication dans le courant de la matinée de stocks hebdomadaires américains, avec un brut léger américain qui avance de 1% à 81,6 dollars.





