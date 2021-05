Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les 'techs' retrouvent le bon sens de la marche Cercle Finance • 24/05/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, sous l'impulsion des valeurs technologiques qui semblent avoir retrouvé le sens de la marche après leur récent passage à vide. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principales places américaines gagnent entre 0,5% et 0,8%, annonçant un début de semaine dans le vert. Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, avait progressé de 0,3% la semaine dernière, interrompant une série négative de quatre semaines consécutives de repli, qui constituait sa pire séquence baissière depuis l'été 2019. Ce petit retour en grâce de la 'tech' cache néanmoins des parcours plus heurtés pour les autres grands indices new-yorkais, comme le S&P 500 qui sort de deux semaines consécutives de baisse. 'Les marchés d'actions continuent d'essuyer une phase de consolidation, les investisseurs digérant les gains très solides des derniers temps qui avaient conduit les indices à des plus hauts historiques', souligne-t-on chez Raymond James. 'Le moral des investisseurs et leur positionnement sur le marché étaient devenus excessivement optimistes et complaisants, ajoute le broker, mais ces tendances s'estompent désormais avec la résurgence des craintes autour de l'inflation'. L'attente de la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation pourrait d'ailleurs freiner les initiatives des opérateurs. Pour de nombreux investisseurs, la récente accélération des prix est devenue une thématique plus préoccupante que l'épidémie de Covid-19. D'un point de vue technique, les équipes de Raymond James recommandent de suivre de près l'évolution du S&P afin de se faire une idée de la tendance à venir sur les places américaines. 'Si le S&P 500 enfonce la zone des 4056-4086 points, il est probable que l'indice s'en ira tester le niveau des 3934-3974 points (...) sur le court terme level', affirme le courtier. La monnaie virtuelle bitcoin devrait continuer de faire parler d'elle après son décrochage de la semaine dernière, dû au revirement d'Elon Musk et aux attaques répétées de la Banque centrale chinoise. Dans une note de recherche diffusée aujourd'hui, les analystes de Goldman Sachs estiment toutefois que l'intérêt des grands établissements bancaires, dont le sien, signifie que les crypto-monnaies pourraient être appelées à devenir un nouveau type de classe d'actifs.

