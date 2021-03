Wall Street : les 'techs' reprennent quelques couleurs

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, sous l'impulsion des valeurs technologiques qui retrouvent le bon sens de la marche après leur récent passage à vide.

Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones ne progresse que de 0,1% à 32.659,7 points, tandis que le Nasdaq Composite - qui avait perdu 0,8% la semaine dernière - bondit de 1,3% à 13.382,2 points.

L'indice sectoriel S&P du secteur technologique, qui était globalement stable depuis le début de l'année, reprend plus de 1,5%, grâce notamment à la bonne tenue des fabricants de semi-conducteurs.

Parmi les GAFAM, Microsoft et Apple se distinguent et apparaissent en haut de classement, prenant respectivement 2,4% et 2,2%.

Le compartiment hi-tech reprend sa marche en avant à la faveur de la détente du marché obligataire, avec un taux à 10 ans américain qui revient s'afficher autour de 1,69% contre un plus haut de 1,75% la semaine dernière.

Les entreprises de la haute technologie sont souvent considérées comme sensibles à l'évolution des taux d'intérêt car elles sont tributaires de sources externes pour le financement de leurs activités.

Au chapitre économique, la National Association of Realtors a fait état de 6,2 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au mois de février, en chute de 6,6% par rapport à janvier, alors que le consensus attendait un repli plus modéré.

Mais la NAR précise que sur un an, le prix de vente médian s'est accru de 15,8% pour atteindre 313.000 dollars, et que le stock de logements anciens prêts à la vente a connu une chute record de 29,5%, à un plus bas historique de 1,03 million d'unités, ce qui ne dénote pas un marché de l'immobilier en difficulté, bien au contraire.

Du côté des valeurs, PepsiCo progresse de 2,5% sous l'effet d'un relèvement de recommandation des analystes de Barclays, qui voient le groupe agroalimentaire entamer un chapitre marqué par une accélération de ses résultats.

Tesla s'adjuge plus de 3% suite à des commentaires de la société d'investissement new-yorkaise ARK Investment, tournée vers les technologies disruptives, pour laquelle l'action pourrait atteindre le seuil des 3000 dollars en 2025.

Applied Materials prend 4,5% après avoir annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 7,5 milliards de dollars.