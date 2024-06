Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les technos toujours aussi en forme information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers une ouverture en demi-teinte jeudi matin, ce qui ne devrait pas empêcher le S&P 500 et le Nasdaq d'établir de nouveaux records grâce à la poursuite de la hausse des grandes valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq progresse de 0,3%, laissant entrevoir un début de séance prudent au lendemain du jour congé de 'Juneteenth'.



Les marchés d'actions américains restent tirés par les performances des valeurs technologiques, qui profitent d'un regain de confiance des investisseurs après les plus hauts inscrits ces derniers temps.



Le Nasdaq a enchaîné mardi soir une septième séance de progression consécutive à la faveur de la locomotive Nvidia, qui a décroché le titre de première capitalisation planétaire avec 3.335 milliards de dollars de valorisation boursière.



Le fabricant de puces dédiées à l'IA devance ainsi Microsoft (3.317 milliards) et Apple (3.285 milliards).



D'après les analystes de Wedbush Securities, ces trois sociétés devraient se disputer le titre de première entreprise à franchir les 4.000 milliards de dollars de capitalisation au cours de l'année à venir.



Les performances des 'Sept Magnifiques' - qui représentent désormais plus de 30% du poids de l'indice S&P 500 - permettent à ce dernier d'afficher un gain de 15% depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée lundi, les stratèges de Goldman Sachs disent viser un S&P 500 à 5600 points à la fin de l'année, soit un potentiel haussier de 5%, sans toutefois exclure un indice à 6300 points (+16%) au cas où les performances exceptionnelles des méga-capitalisations devaient se poursuivre.



L'envolée des cours des géants de la 'techs' l'emporte ainsi sur les préoccupations économiques et les incertitudes entourant le calendrier des futures baisses de taux de la Fed.



Publiées ce matin, les inscriptions aux allocations chômage ont baissé de 5000 à 238.000 la semaine dernière, ce qui montre que le marché du travail reste dynamique.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis - a lui reculé de trois points pour s'établir à +1,3 juin, sachant qu'un chiffre supérieur à zéro traduit une croissance du secteur.



Le Département du Commerce a quant à lui fait état d'une chute de 5,5% des mises en chantier de logements en mai tandis que les permis de construire de logements ont diminué de 3,8%.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans évolue peu après ces chiffres, avançant de quatre points de base au-delà de 4,26%, ce qui marque encore des plus bas depuis quasiment trois mois.





