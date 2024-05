Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les 'technos' favorites de nouveau privilégiées information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street entame bien la semaine, les indices US clôturant au plus haut du jour, avec des gains supérieurs aux attentes (et 70% plus élevés que ceux observés au cours du premier quart d'heure), avec un Dow Jones à +0,45% à 38.852, un S&P500 qui 'accroche' les +1% à près de 5.181 et un Nasdaq Composite qui engrange +1,2% à 16.349.



Il grimpe dans le sillage des locomotives habituelles (la liste des favorites ne change pas beaucoup !) : Super Micro Comp +6,1%, Micron +4,7%, AMD +4,3%, Nvidia +3,8%, Netapp +3,2%, Netflix et Microchip +3%, Tesla +2%.



Après clôture, Palantir a publié un CA de 2,68Mds$ (contre 2,71Mds$ espéré) et dévoilé des prévisions très prudemment optimistes, faisant chuter le titre de -5% en transactions électroniques.



Un point positif à souligner : le 'VIX' qui s'était nettement tendu en début de séance (vers 14) est revenu à la case départ, vers 13,5 (stabilité).



La hausse du jour et les gains de la semaine précédente contredisent pour l'instant le vieux proverbe boursier qui préconise de 'vendre en mai, puis de s'en aller' (sell in may and go away).



Les investisseurs semblent reprendre espoir dans la possibilité de voir la Réserve fédérale se décider enfin à baisser ses taux cet été (juin ou fin juillet), une perspective qui reste entourée du plus grand flou.



Au rang des rares indicateurs figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.



Les T-Bonds se sont retournés dans l'après-midi et d'une détente de -3 points de base vers 14h30, ils revenaient au contact des 4,500% ce soir, le '2 ans' se tendant quant à lui de +3 points de base vers 4,836%.



La glissade du WTI s'interrompt et le baril se stabilise vers 78$ sur le NYMEX, soit -10% depuis le 14 avril dernier.





