Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les technologiques s'offrent un rebond Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait se redresser mardi matin, profitant d'un rebond technique des valeurs technologiques suite à leur lourd décrochage de la veille. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse d'environ 1%, tandis que celui sur le Nasdaq bondit de presque 2,5%, annonçant un comblement des pertes essuyées hier. L'indice composite du Nasdaq avait chuté de plus de 2,4% lundi, accusant désormais plus de 10% de baisse par rapport à son record du 12 février, ce qui le place en territoire de correction. Après deux semaines de rotation sectorielle quasiment ininterrompue, le marché technologique apparaît toutefois survendu d'un point de vue technique. Certains gestionnaires d'actifs, comme Oppenheimer Asset Management, continuent par ailleurs de conseiller aux investisseurs de rester exposés aux titres de la tech. 'Nous privilégions une approche dite 'en haltères' qui consiste à maintenir une exposition à la croissance face à ce qui s'annonce comme un environnement de taux d'intérêt bas, même si les rendements augmentent en perspective d'une expansion économique durable aux Etats-Unis, ce qui viendra alimenter la reprise économique mondiale', explique John Stoltzfus, le directeur de la stratégie d'investissement chez Oppenheimer AM. Le redressement des valeurs techniques pourrait toutefois être bridée par de nouvelles perturbations sur le compartiment obligataire. Les investisseurs se sont détournés massivement du marché obligataire américain ces dernières semaines, comme en témoigne la vive remontée des rendements des bons du Trésor. Mais de plus en plus d'économistes appellent à considérer la remontée des taux comme un phénomène encourageant pour la reprise, mais surtout temporaire dans sa durée. 'Ce mouvement doit (...) être vu comme un élément positif puisqu'il résulte finalement d'une reprise forte de l'activité mondiale et plus globalement d'un retour à la croissance après une année marquée par la pandémie et l'arrêt des économies', estime-t-on chez Meeschaert AM. Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda ce mardi.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.