Wall Street: les technologiques ont la vedette grâce à Meta information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance de jeudi de façon globalement positive : le Dow Jones a reculé de 0,1% à 34054 points, mais le S&P500 a pris près de 1,5% à environ 4180 points et surtout, le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 3,2% à 12201 points.



Ce dernier indice, à forte composante technologique, a profité à plein des performances de Meta Platforms (+23,3%), la maison-mère de Facebook ayant affiché à l'occasion de ses trimestriels, son intention de réduire significativement ses coûts et ses investissements.



Le titre a entrainé dans son sillage d'autres poids-lourds technologiques comme Apple, Microsoft ou Intel, qui ont toutefois été contrebalancés au sein du Dow Jones par des replis tels que celui de Merck (-3,5%) qui a dévoilé des perspectives sous les attentes.



Les investisseurs ont continué de saluer l'approche moins 'faucon' formulée par la Fed la veille, d'autant plus qu'elle contrastait avec l'attitude de la Banque d'Angleterre et de la BCE qui ont toutes deux relevé leurs taux directeurs de 50 points de base ce jeudi.



'À terme, le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs permettra de réduire l'inflation en freinant la demande et d'éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation', expliquait la BCE après sa réunion.



Les dernières statistiques américaines n'ont pas permis d'y voir beaucoup plus clair : les commandes à l'industrie ont rebondi moins fortement que prévu en décembre (+1,9%), mais les inscriptions aux allocations chômage ont reculé de 3000 la semaine passée.



Dépassant un peu les attentes, la productivité non-agricole a augmenté de 3% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2022 en rythme annualisé. Compte tenu d'une progression de 4,1% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,1%.