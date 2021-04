Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les taux se détendent, les records s'enchaînent Cercle Finance • 09/04/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en territoire record, sur une dynamique haussière prudente mais inexorable, avec un S&P500 (+0,42%) qui inscrit un nouveau record absolu -le 20ème de l'année- à 4.097 (l'indice termine au plus haut du jour, ce qui est techniquement favorable à une poursuite du rallye à la veille du weekend). Le Dow Jones grappille 0,17% à 33.503, inscrivant sa seconde meilleure clôture de l'histoire, le Nasdaq Composite prend 1,03% à 13.829 et le Russel-2000, +0,82%. L'intervention de Jerome Powell lors d'un meeting organisé par le FMI a confirmé la teneur des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale publiées la veille : la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi soit atteint. L'inflation pourrait atteindre 2,5% d'ici la fin de l'année, mais cette poussée ne serait que temporaire. Les 'minutes' de la Fed indiquaient mercredi que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation apparaissent équilibrés'. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage rebondissent de +16.000 à 744.000 : le score du jour s'avère supérieur de 50.000 au consensus. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détendait de -3 points de base, autour de 1,634%, tandis que le pétrole se repliait de -1% sur le NYMEX. Du coté des valeurs, Peloton grimpait de +7,3%, Paypal gagnait +3,5%, Twitter +3,2%, Intuit +2,6%, Baidu +2,2%, Cadence +2%, Tesla et Apple +1,9%. Microsoft a également pris +1,3%, Intel +1,2%, Alphabet +0,7%... et nouveau record absolu à la clé.

