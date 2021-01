Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les taux refluent, mais la tendance s'alourdit Cercle Finance • 13/01/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse mercredi matin malgré l'apaisement des rendements obligataires, un reflux qui ne fait pas oublier toutes les incertitudes du moment. Une demi-heure avant l'ouverture des marchés, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 0,1% et 0,2%, signe d'une note de faiblesse dans les premiers échanges. Les investisseurs restent préoccupés par l'évolution des rendements obligataires même si les taux longs confirment leur retournement à la baisse, mettant ainsi fin à sept séances consécutives de hausse. Le rendement des Treasuries américains à dix ans recule de plus d'un point de base, autour de 1,12%, après être repassé hier au-dessus de 1,17% pour la première fois depuis près d'un an. Le marché obligataire reflète les perspective reflationnistes dues à la mise en place de politiques généreuses de la part des gouvernements et des banques centrales. La remontée des taux longs relance les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises et rend les marchés d'actions moins attractifs. L'annonce avant l'ouverture d'une inflation globalement en ligne avec les attentes n'a pas infléchi la tendance. Dopés par les prix des carburants, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en décembre par rapport au mois précédent, conformément à ce qu'anticipait le consensus. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à décembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en données brutes et de 1,6% hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation. En Europe, à l'heure de l'ouverture de Wall Street, les marchés d'actions variaient peu, la dégradation de la situation sanitaire relançant les craintes de récession. Si l'Euro STOXX 50 reste sable, le FTSE à Londres perd actuellement plus de 0,1%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.