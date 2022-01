Wall Street: les taux commencent à inquiéter information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - Après avoir signé de nouveaux plus hauts en début de journée, Wall Street se montre plus hésitante ce mardi avec des investisseurs qui se montrent préoccupés par l'évolution des rendements obligataires.



A l'approche de l'heure du déjeuner, le Dow Jones avance encore de 0,7% à 36.856,7 points, mais le Nasdaq Composite se replie de 1,5% à 15.590,1 points.



L'écart de rendement entre les rendements des emprunts d'Etat américains à deux et 10 ans reste particulièrement serré ce mardi, à 92 points de base, confirmant le passage sous la barre des 1% qui s'était matérialisé fin 2021.



Le fait que les taux courts se rapprochent des taux longs caractérise l'aplatissement de la courbe des taux, un phénomène considéré comme le prémisse d'une possible entrée en récession à plus ou moins long terme.



'Plusieurs facteurs semblent être à l'origine de la remontée des rendements des Treasuries, explique Wells Fargo, dont un afflux d'émissions obligataires d'entreprise et la perspective croissante d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed'.



Autre facteur de prudence, l'ISM manufacturier a ralenti plus fortement que prévu en décembre, à 58,7 le mois dernier, contre 61,1 en novembre selon les résultats de la dernière enquête de l'Institute for Supply Management.



Le consensus tablait sur 60, un seuil au-dessus duquel l'indice a passé la majeure partie de l'année 2021.



Côté valeurs, Apple repart à la baisse (-1,1%) après avoir finalement atteint hier le seuil des 3.000 milliards de capitalisation boursière, une première dans l'histoire. Sa valorisation atteint aujourd'hui 2.950 milliards.



GE progresse de plus de 3% à New York profitant d'une analyse de Credit Suisse qui a relevé mardi son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 122 dollars.