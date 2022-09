Wall Street: les supports tombent, l'inflation fait peur information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 17:40

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont ouvert franchement dans le rouge mardi matin suite à la parution de chiffres de l'inflation plus mauvais que prévu, venus alimenter les préoccupations sur la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones abandonne 2,6% à 31.536,8 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de presque 4% à 11.776,7 points.



La chute de Wall Street s'est amplifiée tout au long de la matinée, ramenant l'indice S&P 500 sous la barre des 4000 points et le Nasdaq sous celui des 12.000 points, un 'gap' de rupture qui s'annonce redoutable d'un point de vue technique.



Les investisseurs ont peu apprécié la publication, en tout début de matinée, de chiffres de l'inflation plus forts qu'anticipé qui confortent le scénario de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année.



La hausse des prix à la consommation a légèrement fléchi en août, du fait du repli marqué des prix de l'essence, mais son ralentissement n'a pas été aussi marqué que prévu.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3% le mois dernier, après +8,5% en juillet, selon les chiffres du Département du Travail.



Les économistes espéraient toutefois une progression plus limitée, de l'ordre de 8,1%.



D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation hors éléments volatils ont même accéléré leur progression en août, à +0,6% contre +0,3% en juillet, signe que le fameux 'pic' d'inflation n'est peut-être pas encore passé.



Ces chiffres étaient particulièrement attendus alors que les investisseurs tentent toujours d'anticiper les intentions de la banque centrale américaine et le calendrier qu'elle adoptera pour relever les taux.



A la lumière de ces indicateurs, les traders ont révisé leurs pronostics sur l'issue de la prochaine réunion de la Fed, la probabilité d'une hausse de 75 points de base étant désormais évaluée à 82%, celle d'un relèvement d'un point de pourcentage étant elle estimée à 18%, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



En revanche, plus aucun intervenant n'anticipe aujourd'hui une hausse de taux qui serait limitée à seulement 50 points de base.



Sur le plan sectoriel, tous les indices du S&P sont dans le rouge, celui des télécoms et de la consommation non-contrainte étant particulièrement sanctionnés avec des pertes de respectivement 4,6% et 4,2%.



Cette séance est également douloureuse du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans reprenant 8,5 points de base à 3,45%, flirtant avec ses pires niveaux depuis la mi-juin.



Le dollar remonte fort pour revenir autour de la parité face à l'euro, à 1,0010, les derniers chiffres de l'inflation laissant présager une poursuite du resserrement monétaire, et donc une meilleure rémunération du billet vert.



Avec l'assombrissement des perspectives économiques, voire d'une entrée en récession avec l'action de la Fed, les cours du pétrole décrochent de 2%, le baril de brut léger américain revenant en direction de ses plus bas annuels, à 87,3 dollars.