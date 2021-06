Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les statistiques incitent à être plus prudents Cercle Finance • 03/06/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert dans le rouge jeudi matin suite à la publication d'une série de statistiques susceptibles d'inciter la Réserve fédérale à réduire son soutien à l'économie. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,4% à 34.449 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,2% à 13.589,8 points. Témoignage de la grande prudence des investisseurs, les rendements obligataires repartent à la hausse, ce qui trahit des anticipations d'un prochain resserrement de la politique monétaire. L'indice VIX du CBOE - qui mesure le stress des opérateurs - s'inscrit également sur une pente ascendante, affichant un gain de 2,2% à 17,8 points. Le Département du Travail a annoncé ce matin que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient baissé de 20.000 au cours de la semaine du 29 mai pour repasser sous le seuil des 400.000, à 385.000. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020. Autre signe de la vigueur de l'économie, la croissance de l'activité s'est accélérée à un rythme plus soutenu que prévu en mai dans le secteur américain des services. L'indice ISM des services est ainsi ressorti à 64 le mois dernier, contre 62,7 en avril, alors que les économistes prévoyaient un chiffre autour de de 63. Les investisseurs se disent que ces bons chiffres pourraient inciter la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire, peut-être dès sa réunion du mois de juin. Ces statistiques ont d'ailleurs provoqué une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat. Sur le marché obligataire, le rendement des 'Treasuries' à dix ans est repasse au-dessus du seuil de 1,61%. Côté valeurs, l'action Organon est orientée à la baisse pour son premier jour de cotation en tant que société indépendante. L'ex-filiale de Merck cède actuellement près de 6%. Ford s'envole de 6% après avoir fait état d'une hausse de 4% de ses ventes de voitures en mai aux Etats-Unis, une progression notamment due à des livraisons de véhicules électriques records.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.