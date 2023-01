Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les statistiques encouragent la consolidation information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue dans le rouge jeudi, affectée par des prises de bénéfice après sa forte hausse des deux premières semaines de l'année en perspective de la réunion de la Fed, prévue la semaine prochaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs de la cote new-yorkaise perd 0,8% à 33.045,5 points tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, lâche 1,1% à 10.835,2 points.



Les marchés d'actions américains sortent de deux semaines consécutives de gains qui avaient permis au S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, de s'adjuger plus de 4% en moins de neuf séances.



Quelques doutes semblent néanmoins resurgir quant à la rapidité d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, dont plusieurs membres ont envoyé depuis Davos un message de fermeté dans leur lutte contre l'inflation.



Des statistiques moroses, avec notamment une chute des mises en chantiers et des permis de construire et un 'Philly Fed' toujours en territoire négatif, tempèrent par ailleurs l'optimisme des dernières semaines.



'Tout le monde commence à s'inquiéter des répercussions que pourrait avoir le ralentissement de l'économie sur les dépenses des consommateurs', explique un trader.



'Les statistiques publiées hier ont certes mis en évidence une décélération de l'inflation, mais aussi un affaiblissement de la demande des ménages', s'alarme-t-il.



A l'exception des télécoms (+0,1%), la baisse de jeudi affecte la totalité des secteurs, même si les valeurs liées à la consommation non-essentiellement (-1,8%) et à l'industrie (-1,6%) sont les plus touchées.



Côté valeurs, Procter & Gamble recule de 0,1% après avoir fait état de résultats en baisse au titre du trimestre écoulé, ses relèvements de prix n'ayant pas pu totalement compenser le repli de ses ventes en volumes.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) rebondit de 0,9% à 80,2 dollars en dépit de l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut.





