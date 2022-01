Wall Street: les signaux économiques rassurent information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:09

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi matin, portée par des indicateurs économiques témoignant d'une accélération de la croissance, ce qui compense l'approche plus restrictive adoptée hier par la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,1% à 34.561,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de près de 0,5% à 13.606,5 points.



Les derniers chiffres de la croissance témoignent d'une solide reprise économique Outre-Atlantique, ce qui permet de tempérer un peu la perspective d'un resserrement des taux de la Fed au cours des mois qui viennent, un scénario confirmé hier soir par la banque centrale.



Après une hausse de 2,3% au trimestre précédent, le PIB a nettement accéléré en progressant de 6,9% en rythme annualisé au 4ème trimestre, là où les analystes ne tablaient que sur une hausse de 5,1%.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont diminué à 260.000 la semaine passée, contre 290.000 une semaine plus tôt, ce qui confirme le raffermissement du marché du travail.



Sur le plan sectoriel, tous les indices du S&P évoluent dans le vert, à l'exception du compartiment de la consommation non-contrainte qui perd 0,6%.



Du côté des valeurs, ce sont surtout les résultats d'entreprises qui continuent d'animer la cote.



Ceux de Tesla (-6,6%) - tout d'abord salués par les investisseurs - sont désormais sanctionnés du fait de perspectives jugées plus incertaines pour 2022, avec le démarrage des usines d'Austin et Berlin.



Intel décroche de son côté de plus de 7% après la présentation de prévisions inférieures aux attentes.



A noter en revanche l'envolée des titres Netflix, qui s'adjugent plus de 8% après l'annonce par le milliardaire William Ackman de l'achat de 3,1 millions de titres, ce qui en fait l'un des 20 plus gros actionnaires du groupe.



Le dollar progresse nettement face à l'euro, pour atteindre 1,1160, tandis que le compartiment obligataire se détend un peu, avec un rendement à 10 ans qui revient en direction des 1,80%.