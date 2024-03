Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les 'Sept Magnifiques' continuent de briller information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, soutenue pour l'essentiel par les grands poids lourds de la technologie à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée sur le plan monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 38.870,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,2% à 16.157,9 points.



La plus forte hausse sectorielle revient aux communications, dont l'indice S&P de référence prend plus de 3% grâce à l'envolée d'Alphabet (+6%) sur fond rumeurs évoquant un possible partenariat entre Google et Apple dans l'IA.



Au sein du Nasdaq, les meilleures performances reviennent par ailleurs à Tesla (+3,8%) et Apple (+2,7%), mais surtout à Nvidia (+3,1%), toujours très recherché avant la tenue de sa conférence de développeurs.



La hausse des actions américaines depuis le 1er janvier est largement due à l'envolée des 'Sept Magnifiques', ces valeurs technologiques américaines les plus exposées à l'engouement autour de l'IA.



'La récente résurgence des grandes capitalisations de croissance et des valeurs technologiques n'est pas sans rappeler 1999', souligne Laurent Denize, co-directeur des investissements chez Oddo BHF.



'A l'époque, ces actions étaient très chères et offraient des ratios rendement/risque peu attrayants. Pourtant, elles ont poursuivi leur ascension', rappelle le stratège.



Dans une récente note, les analystes de Goldman Sachs faisaient notamment remarquer que le PER de Nvidia était resté globalement inchangé depuis le début 2023 en dépit de l'engouement qui entoure l'IA, un phénomène que la firme new-yorkaise attribue à l'explosion de ses résultats financiers dans l'intervalle.



La séance est par ailleurs peu animée faute d'indicateurs de conjoncture.



Les opérateurs attendent surtout la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi, à l'issue de laquelle un 'statu quo' est largement anticipé.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux nouvelles prévisions que dévoilera la banque centrale américaine à cette occasion, et notamment aux 'dot plots', les prévisions d'évolution des taux des responsables de l'institution.



La question est notamment de savoir dans quelle mesure les anticipations des membres du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) pourraient désormais intégrer deux baisses de taux cette année, contre trois prévues jusqu'ici.





