Wall Street: les semiconducteurs mènent résolument le rebond

(CercleFinance.com) - Le coup de stress de mardi est déjà oublié (le 'VIX' replonge de -9,3% vers 14,3): les acheteurs sont déjà de retour et la liste des valeurs favorites du jour ressemble furieusement à celle de février 2023 ou novembre/décembre dernier... puis à celle des 5 dernières semaines de hausse à Wall Street.



Avant même de jeter un coup d'oeil sur les principaux indices, notons que la locomotive 'SOXX' (ETF semi-conducteurs) rugit de nouveau avec un gain de +2,3%, 2 fois et demi supérieure à la moyenne des hausses au sein du 'S&P' (+0,95% à 5.000Pts 'tout rond').

Le Dow Jones, peu fourni en valeurs 'tech' ne s'adjuge que 0,4%, mais le Nasdaq reprend +1,3% (après -1,7% mardi) et se hisse vers 15.860.



Notons que Nvidia (+2,5% à 470$) ravit la place de 3ème capitalisation du marché US à Alphabet (+0,5% seulement) avec 1.830 Mds$ et se rapproche des +50% de hausse depuis le 1er janvier: cela représente +650Mds$ de 'capi' en 6 semaines... soit l'équivalent de 10 fois son chiffre d'affaires anticipé en 2024 (20 fois celui de 2023).

Nvidia entraine dans son sillage Illumina +5,2%, AMD +4,2%, On Semiconductor +3,9%, Applied Materials +3,3%, Qualcomm +2,6%, Intel +2,4%.



Les investisseurs ont déjà oublié que la veille, un CPI moins favorable qu'espéré avait servi de prétexte à quelques dégagements bénéficiaires sur les semi-conducteurs (+20% en ligne droite depuis le 4 janvier)... et s'était accompagné d'une brusque tension des taux (+18Pts sur le '2 ans' à 4,655% à 22H mardi, contre 4% fin décembre 2023).



Après avoir franchi les 4,315% mardi soir, les T-Bonds US à 10 ans se détendent de -5,6Pts, autour des 4,26%,, le '2 ans' efface -8Pts vers 4,585%.

Pas de statistiques à l'agenda aujourd'hui, les chiffres du chômage seront scrutés avec attention demain.





