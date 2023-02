Wall Street: les scores divergent, le Dow reste à la traîne information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 17:22

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance jeudi, avec un Dow Jones alourdi par les derniers résultats d'entreprise, tandis que les investisseurs continuent de célébrer le discours tenu hier par la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 34.020,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe lui de 2,9% à 12.158,7 points.



Sur le plan sectoriel, le compartiment technologique profite à plein des performances trimestrielles publiées hier par Meta Platorms en gagnant près de 2,2%.



L'ancien Facebook s'envole de plus de 25% ce jeudi après avoir manifesté, à l'occasion de la parution de ses résultats trimestriels, son intention de réduire significativement ses coûts et ses investissements.



Depuis le début de l'année, le Nasdaq a désormais repris 12,9%, contre une progression de 8% pour l'indice S&P 500.



Au sein du Dow Jones, la bonne tenue des valeurs technologies comme Apple (+3%), Microsoft (+3%) ou Intel (+1,9%) est toutefois plus que compensée par les lourds replis de Merck et Honeywell.



Merck perd plus de 3% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais dévoilé des perspectives sous les attentes du marché.



Quant à Honeywell, il cède 2,4% après avoir présenté un chiffre d'affaires inférieur au consensus au titre de son quatrième trimestre.



Les investisseurs saluent par ailleurs l'approche moins agressive formulée par la Réserve fédérale américaine hier, qui pourrait signaler une fin prochaine du cycle de durcissement monétaire actuel.



Les dernières statistiques économiques n'ont pas permis d'y voir beaucoup plus clair.



Les commandes à l'industrie ont ainsi rebondi moins fortement que prévu en décembre (+1,9%) confirmant l'accès de faiblesse actuel du secteur manufacturier.



Les inscriptions aux allocations chômage ont, elles, reculé de 3000 lors de la semaine du 23 janvier, pour s'établir à 183.000 contre 186.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



Sur le marché des changes, le dollar remonte au-delà de 1,0930 euro, les investisseurs n'excluant pas de mauvaises surprises du côté de la Fed au vu des incertitudes entourant le discours de son président Jerome Powell.



Le rendement de la dette américaine perd de son côté du terrain, sous le seuil de 3,45%, soit son plus bas niveau depuis septembre dernier.