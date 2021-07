Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les scores divergent en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé mercredi matin, le Nasdaq profitant des bons résultats d'Alphabet, tandis que le Dow Jones est entraîné dans le rouge par McDonald's et Apple. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,1% à 35.007,1 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 14.775,5 points. McDonald's pèse tout particulièrement sur le Dow avec un recul de 2,5% après une publication trimestrielle pourtant ressortie bien meilleure que prévu. Le géant de la restauration rapide a néanmoins prévenu que la récente résurgence du Covid-19 entraînait des restrictions sur les horaires d'ouverture de certains restaurants, la mise en place de capacités limitées voire, dans certains cas, des fermetures de salles. Apple, la première capitalisation mondiale, recule de son côté de 0,3% après avoir largement dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, mais peiné à rassurer les investisseurs sur son activité des mois qui viennent. Tout au contraire, Alphabet - la maison-mère de Google - flambe de plus de 5% après avoir fait part de solides résultats, portés notamment par un bon de 69% de ses recettes publicitaires d'une année sur l'autre. Les investisseurs semblent surtout vouloir jouer l'attentisme à quelques heures du verdict de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Lors de la conférence de presse devant suivre la parution du communiqué, Jerome Powell, le président de l'institution, devrait réitérer son approche accommodante en matière de politique monétaire.

