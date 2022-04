Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les résultats rassurent les investisseurs information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains se sont orientés à la hausse jeudi matin, les investisseurs saluant les résultats supérieurs aux attentes de plusieurs grands noms de la cote, Tesla en tête.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 35.374 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie lui aussi une progression de 0,6%, à 13.528,9 points.



De bons résultats trimestriels émanant de quelques poids lourds de la cote sont venues apaiser les craintes liées au ralentissement de la croissance américaine.



Les solides performances publiées par Tesla semblent en particulier inciter les investisseurs à repartir à l'achat au lendemain de la gifle assénée au secteur technologique suite aux mauvais résultats de Netflix.



Le titre du constructeur de véhicules électriques grimpe de plus de 8% après la parution de comptes marqués par un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars, en hausse de 81%.



A 3,7 milliards de dollars, son bénéfice net sur la période a plus que triplé par rapport à la même période de l'an dernier.



Wall Street bénéficie, plus généralement, de quelques rachats à bon compte, alors que plusieurs entreprises comme AT&T (+3,2%) ou Dow (+5,7%) ont également publié de solides résultats ce matin.



Ces solides publications de résultats permettent d'éclipser des statistiques économiques en demi-teinte.



Les investisseurs ont notamment pris connaissance, avant l'ouverture, d'une baisse de l'indice 'Philly Fed' - qui mesure la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis - ressorti à 17,6 en avril.



Et si les indicateurs avancés ont de nouveau progressé en mars (+0,3%), le Conference Board - le centre de recherche à l'origine de l'indicateur - met en garde contre toute une série de risques, allant des disruptions rencontrées au niveau de la chaîne logistique aux tensions inflationnistes, en passant par le resserrement monétaire et la pénurie de main d'oeuvre.



Affecté par les signaux de ralentissement qui se multiplient Outre-Atlantique, le dollar se replie actuellement vers 1,0854 face à l'euro.





