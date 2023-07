Wall Street: les résultats rassurent, les indicateurs moins information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York hésite mardi en début de séance, les résultats solides de plusieurs banques américaines ayant rassuré les investisseurs alors que des indicateurs économiques décevants pèsent sur la tendance.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,8% à 34.856,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,2% à 14.212,8 points.



La perspective d'un ralentissement de la consommation, qui représente plus des deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, est venue jeter une ombre sur les marchés ce matin.



Les ventes au détail n'ont en effet augmenté que de 0,2% en juin, soit deux fois moins qu'attendu, selon des statistiques publiées avant l'ouverture par le Département du Commerce.



Si ces données témoignent d'une certaine résistance de l'économie américaine, elles alimentent aussi certains doutes sur le scénario actuellement privilégié par les investisseurs, à savoir celui de 'goldilocks' caractérisé à la fois par une croissance favorable et une inflation modérée.



Autre indicateur décevant, la production industrielle a diminué de 0,5% en juin pour un deuxième mois consécutif, d'après des chiffres dévoilés par la Réserve fédérale.



Quant aux stocks des entreprises, ils n'ont que modérément progressé en mai (+0,2%) ce qui laisse penser que le restockage ne contribuera que faiblement à la croissance du troisième trimestre.



Côté résultats d'entreprises, Bank of America grimpe de 4% après avoir engrangé un bénéfice net de 7,4 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit plus que doublées à 1,1 milliard.



Morgan Stanley bondit de 6% après avoir dévoilé un bénéfice en baisse de 12% au titre du deuxième trimestre, mais supérieur au consensus, résultant notamment d'importantes indemnités de départ liées à des licenciements.



Suite à ces publications bien accueillies, l'indice sectoriel S&P de la finance signe un gain de 1,1%, deuxième plus forte progression derrière celui de l'énergie (+1,6%) qui profite de la remontée des cours du brut.



Sur le NYMEX, le baril de pétrole texan WTI rebondit de 1,5% à 75,3 dollars, les signes de ralentissement des livraisons d'hydrocarbures russes faisant plus que compenser les chiffres décevants de la production industrielle américaine.