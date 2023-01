Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les résultats peinent toujours à convaincre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer sans grand changement mardi matin, les investisseurs peinant à trouver des motifs de satisfaction dans les nombreux résultats publiés avant l'ouverture.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance incertain.



La tendance est surtout animée par les publications des grands groupes américains, alors que la saison de résultats trimestriels bat plus que jamais son plein aux Etats-Unis.



Si les sociétés dépassent quasi-systématiquement les prévisions de bénéfices établies par les analystes, ce n'est pas toujours le cas de leur chiffre d'affaires ou de leurs perspectives.



McDonald's cède ainsi 2% en cotations avant-Bourse après des performances trimestrielles certes meilleures que prévu, mais aussi un avertissement concernant la persistance des pressions inflationnistes en 2023.



La réaction la plus spectaculaire est toutefois celle subie par Pfizer, dont l'action chute de près de 3% en préouverture dans le sillage de prévisions jugées décevantes par les investisseurs.



Egalement pénalisé par ses résultats trimestriels, Caterpillar est attendu en baisse de 2% ce matin, tandis qu'ExxonMobil cède 0,5% en transactions électroniques après des performances considérées comme sans grande surprise.



Au final, l'ensemble très mitigé des résultats publiés ce matin éclipse les publications plus satisfaisantes d'UPS ou GM, et devrait empêcher les grands indices de Wall Street de renouer avec une dynamique haussière.



Le climat général reste en effet à la prudence alors que les réunions de politique monétaire de banques centrales vont s'enchaîner d'ici à la fin de la semaine.



A l'issue de son FOMC, la Fed devrait annoncer demain un ralentissement du rythme de ses hausses de taux en optant pour un relèvement de 25 points, même si son président Jerome Powell devrait encore signaler que la lutte contre l'inflation n'est pas gagnée.



Au chapitre économique, le seul indicateur au programme aujourd'hui est l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui paraîtra dans la matinée.





