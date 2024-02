Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les résultats peinent à convaincre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande direction mardi après ses records de la semaine dernière, dans la foulée d'une série de résultats plutôt solides, mais insuffisants pour permettre aux marchés d'inscrire de nouveaux plus hauts.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 38.469,1 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 15.583,5 points.



Les trois grands indices avaient tous établi des plus hauts historiques la semaine passée, portés par des indicateurs économiques solides qui ont éclipsé les déclarations prudentes du président de la Fed Jerome Powell concernant de futures baisses de taux.



Plusieurs entreprises de premier plan ont fait état ce matin de performances trimestrielles meilleures que prévu, sans toutefois permettre aux marchés de s'orienter à la hausse.



Le titre du chimiste DuPont s'adjuge plus de 6% dans les premiers échanges et signe l'une des meilleures performances de l'indice S&P 500 après avoir prédit un redressement du marché de l'électronique.



GE Healthcare grimpe de 11% après avoir vu ses commandes augmenter de 3% en données organiques au quatrième trimestre, donnant un ratio book-to-bill solide à 1,05 fois.



Linde s'adjuge plus de 3% après avoir annoncé viser pour cette année une croissance de son bénéfice par action comprise entre 8% et 11% à taux de changes constants.



Mais alors que Wall Street évolue non loin de niveaux records, les investisseurs estiment que ces résultats ne sont pas suffisamment impressionnants pour pousser plus en avant des valorisations déjà bien élevées.



Pour l'heure, 72% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont dépassé le consensus, selon FactSet, contre une moyenne de 74% sur les dix dernières années.



Le titre UPS bondit de 3,9% dans le sillage d'une recommandation favorable des analystes de la banque d'affaires suisse UBS, tandis que Ford prend 2,8% en attendant la parution de ses comptes trimestriels, prévus dans la soirée.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend nettement et revient vers 4,11% après son accès de fièvre des dernières séances, dû au recalibrage des anticipations de baisses de taux de la Fed.



Du côté des devises, le dollar ne parvient plus à reprendre du terrain face l'euro, qui remonte autour de 1,0745, malgré les bonnes nouvelles entourant la santé de l'économie américaine.



L'optimisme pour la croissance aux Etats-Unis suite aux solides statistiques publiées ces derniers jours porte la demande en pétrole et fait monter les cours du brut: le baril de brut léger américain (WTI) progresse de 0,6% à plus de 73,2 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.