Wall Street : les résultats pas à la hauteur des attentes

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient s'orienter en légère baisse jeudi à l'ouverture, freinés par des résultats trimestriels qui ont déçu, notamment du côté de Tesla. Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance sur une note négative. Les résultats d'entreprises publiés entre hier soir et ce matin, qui ont alterné entre le bon et le moins bon, n'ont pas permis à Wall Street de trouver une direction franche. AT&T est ainsi attendu en hausse après avoir plus que doublé son bénéfice net au troisième trimestre et s'être dit en bonne voie pour atteindre les objectifs annuels. Mais IBM décroche de presque 5% en préouverture après avoir fait état de performances décevantes sur le trimestre écoulé, ses activités censées 'à forte croissance' n'ayant pas atteint les prévisions du marché. Tesla prend également le chemin de la baisse en cotations avant-Bourse après des résultats plutôt solides, mais qui surviennent après des gains de 32% en Bourse au cours des trois derniers mois. Sachant que Wall Street évolue non loin de ses niveaux records, les investisseurs semblent désormais s'attendre à ce que les résultats de sociétés trimestriels viennent justifier des valorisations jugées élevées. La montée des incertitudes concernant le sort du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui n'a pas pu finaliser la cession de sa filiale de services, favorise également des positions prudentes. Au rayon des statistiques, les derniers indicateurs d'activité s'avèrent tout aussi mitigés que les publications de résultats. D'un côté, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 11 octobre pour s'établir à 290.000 contre 296.000 (chiffre révisé) la semaine précédente. Mais de l'autre, la croissance de l'activité manufacturière a ralenti au mois d'octobre, à en croire la dernière enquête de conjoncture mensuelle de la Fed de Philadelphie, dont l'indice est ressorti à 23,8 contre 30,7 au mois de septembre.

