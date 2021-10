Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les résultats offrent un soutien fragile information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère hausse mercredi, les bons résultats trimestriels publiés par quelques poids lourds de la cote apaisant les craintes grandissantes liées à l'inflation et à la croissance. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 35.584,9 points et revient à quelques points de son plus haut historique tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 15.135,3 points. La saison des résultats trimestriels qui bat actuellement son plein vient confirmer la bonne santé des entreprises et apporte un semblant d'équilibre à des marchés inquiets face à la montée des tensions inflationnistes. Des publications satisfaisantes ont permis aux marchés américains de relever la tête depuis une semaine après un mois de septembre marqué par un début de correction. L'opérateur télécoms Verizon a confirmé cette impression favorable ce matin en relevant ses objectifs annuels après avoir dévoilé un bénéfice supérieur au consensus au titre du troisième trimestre. Le titre, qui cote sur le Dow Jones, s'adjuge 2,5% après cette annonce. Du côté des technologiques, Netflix subit quelques prises de profits après avoir engrangé un bénéfice trimestriel de 3,19 dollars par titre, supérieur de 25% au consensus, avec l'arrivée de 8,5 millions de nouveaux abonnés. Le titre du géant du streaming perdait plus de 1% dans les premiers échanges après avoir, il est vrai, grimpé de plus de 20% au cours des trois derniers mois. L'humeur haussière globalement générée par la saison des résultats fait plus que compenser la hausse du taux des Treasuries à 10 ans, qui se tend de nouveau en direction de 1,6440%. Signe toutefois d'un appétit retrouvé pour le risque, l'indice VIX de la volatilité poursuit son repli en cédant 1,6% à 15,5.

