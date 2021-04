Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les résultats ne tirent pas le marché Cercle Finance • 20/04/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son repli de la veille mardi, les bons résultats d'entreprises ne suffisant pas à alimenter le mouvement haussier des quatre dernières semaines qui avait porté le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux records. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les marchés américains perdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le Dow Jones devrait notamment subir le contrecoup des résultats de Johnson & Johnson et de Procter & Gamble, plutôt mal accueillis par les investisseurs. Johnson & Johnson a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, relevé ses prévisions annuelles et rehaussé son dividende trimestriel. Malgré cette publication solide, les investisseurs semblent décidés à prendre quelques bénéfices sur le titre, qui affiche un gain de plus de 12% au cours des six derniers mois. Procter & Gamble a également dévoilé ce matin des résultats meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre clos fin mars et annoncé des augmentations de prix visant à répercuter la hausse de ses coûts. L'action lâchait 0,7% en préouverture après ces annonces. Face à ces deux poids-lourds, l'assureur Travelers devrait néanmoins venir limiter les dégâts sur l'indice-phare après la publication de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes. Le groupe d'assurance américain a vu son bénéfice net augmenter à 733 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, malgré des coûts records liés aux catastrophes pour un premier trimestre. Les analystes considèrent l'actuelle saison des résultats comme 'cruciale' en raison des attentes élevées du consensus et de la valorisation tendue des marchés d'actions américains, qui évolue bien au-dessus de leur moyenne à dix ans. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour ce mardi.

