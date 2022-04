Wall Street: les résultats ne permettent pas de s'orienter information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 17:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi matin, les résultats de sociétés mitigés publiés au cours des dernières heures peinant à susciter l'optimisme chez les investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à s'adjuger près de 1% à 35.249,4 points, sous l'impulsion des bons résultats de Procter & Gamble, mais le Nasdaq - en repli de 0,3% à 13.579,6 points - est tiré à la baisse par Netflix.



Alors que les publications de résultats continuent d'animer la séance, les intervenants de marché ont du mal à trouver une direction claire dans les résultats trimestriels contrastés présentés entre hier soir et ce matin.



La réaction la plus spectaculaire reste certainement celle subie sur le Nasdaq par Netflix, dont l'action décroche de 35% après des pertes d'abonnés sur le trimestre écoulé et des prévisions jugés décevantes.



Le titre accuse désormais un repli de plus de 60% depuis le début de l'année.



IBM s'en sort mieux (+7,2%) après avoir dévoilé un bénéfice net en hausse de 25% à 1,3 milliard de dollars au titre du premier trimestre, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 14,2 milliards de dollars.



Sur le Dow Jones, Procter & Gamble (+2,6%) soutient largement l'indice après la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles.



Au final, le tableau mitigé des résultats publiés entre mardi soir et mercredi matin empêche les grands indices new-yorkais d'amorcer toute forme de rebond après leur début d'année particulièrement maussade.



Les analystes financiers n'anticipent qu'une progression de 4,5% des bénéfices des entreprises cotées sur un an, soit leur croissance la plus faible depuis la fin 2020.



Sur les sociétés du S&P 500 ayant jusqu'ici publié leurs résultats, 73% d'entre elles ont annoncé des résultats meilleurs que prévu, dépassant le consensus en moyenne de 2%.



Evénement très attendu par les marchés, Tesla dévoilera ses résultats trimestriels ce soir, après la clôture de Wall Street.



Sur le front de la macroéconomie, les ventes de logements anciens ont diminué de 2,7% en mars par rapport et de 4,5% par rapport à mars 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).