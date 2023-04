Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les résultats ne font toujours pas l'unanimité information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est repartie à la baisse mardi matin dans un marché aux prises avec une avalanche de résultats trimestriels toujours très diversement accueillis par les investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones consolide de 0,2% à 33.801,5 points, après avoir aligné deux séances dans le vert, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,8% à 11.939,1 points.



Comme c'est le cas depuis le début de la saison des résultats, les intervenants semblent peiner à définir une tendance claire sous la pluie de résultats de sociétés qui s'abat sur les marchés.



Parmi les groupes ayant publié leur comptes ce matin, le groupe de messagerie UPS - souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique - décroche de 9% après des comptes jugés décevants.



Moins lourdement sanctionnés, Halliburton chute de 4% malgré des performances meilleures que prévu, tout comme Dow qui recule de 3,7% en dépit de résultats supérieurs aux attentes.



Bon nombre d'investisseurs choisissent visiblement de profiter des solides publications de résultats pour prendre les bénéfices engrangés depuis le début de l'année.



'Nous conseillons de tirer parti de toute vigueur des cours consécutives aux publications de premier trimestre pour s'alléger', recommandent ainsi les analystes de JPMorgan dans une note de stratégie.



Quelques rares annonces sont bien accueillies, comme celles de PepsiCo (+2,5%), mais le vrai test aura lieu ce soir avec les résultats trimestriels d'Alphabet et Microsoft.



Du côté des statistiques, l'indice de confiance du consommateur calculé par le Conference Board s'est dégradé à 101,3 en avril, contre 104 en mars, renforçant encore un peu plus le scénario d'une prochaine récession.



Les ventes de logements neufs ont, elles, bondi de 9,6% en mars pour atteindre un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 683.000, bien supérieur au consensus de marché.



Du côté de l'énergie, les cours de pétrole corrigent avec un brut léger américain qui repasse maintenant sous le seuil de 77 dollars en raison des inquiétudes entourant la santé de l'économie.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain profite d'une détente vers 3,40%, les investisseurs délaissant les actions pour privilégie des options plus défensives.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.