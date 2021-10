Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les résultats ne déchaînent pas l'enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note mitigée mercredi matin, tiraillée entre la volonté de poursuivre son redressement des dernières séances et quelques prises de bénéfice dans le sillage de résultats d'entreprises sans surprise. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones se replie de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,1%, annonçant un début de séance hésitant. Si les investisseurs ont abordé la saison des résultats en se montrant quelque peu craintifs, le bal des publications s'est révélé pour l'instant positif, sans impact évident des tensions inflationnistes au niveau des marges des entreprises. L'opérateur télécoms Verizon a confirmé cette impression favorable ce matin en relevant ses objectifs annuels après avoir dévoilé un bénéfice supérieur au consensus au titre du troisième trimestre. Hier, Netflix avait déjà dépassé les attentes en engrangeant un bénéfice de 3,19 dollars par titre, supérieur de 25% au consensus, avec l'arrivée de 8,5 millions de nouveaux abonnés. Le titre du géant du streaming perdait pourtant près de 2% en cotations avant-Bourse après avoir grimpé de plus de 20% au cours des trois derniers mois. Les investisseurs semblent en effet manifester certaines inquiétudes selon lesquelles les valeurs américaines pourraient avoir trop monté ces derniers mois, ce qui signifie que même des résultats en ligne avec les attentes pourraient entraîner une correction. De manière générale, les composantes de l'indice S&P 500 se traitent actuellement sur la base d'un PER moyen à 12 mois de 20,3, bien au-dessus des moyennes à cinq ans (18,3) ou 10 ans (16,4). Les marchés pourraient par ailleurs manquer de direction claire en l'absence de nouveaux indicateurs économiques. Signe toutefois d'un appétit retrouvé pour le risque, l'indice VIX de la volatilité poursuit son repli en cédant 0,7% à 15,6.

