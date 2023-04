Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les résultats n'inspirent toujours pas information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé vendredi matin, une nouvelle fournée de résultats de sociétés mitigés étant venue entamer encore un peu plus l'optimisme des investisseurs.



Une demi-heure avant le début des échanges, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,2%, annonçant une ouverture hésitante.



En l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, ce sont une nouvelle fois les publications de résultats d'entreprise qui animent la cote ce matin.



Parmi les groupes ayant publié leur comptes avant l'ouverture, Procter & Gamble est attendu en hausse de 2% après avoir relevé ses prévisions de croissance pour 2023 du fait de la vigueur de ses prix de vente.



SLB, l'ex-Schlumberger, est en revanche boudé malgré un début d'année solide, qui l'a vu faire progresser son chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre pour un BPA en hausse de 85%.



Au final, l'impression plutôt mitigée laissée par cette première semaine de la saison des résultats laisse les grands indices de Wall Street au point mort.



Depuis lundi, le Dow Jones s'est replié de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,5% sur les quatre derniers jours de Bourse.



Du côté des statistiques, les investisseurs prendront connaissance en début de séance de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité au sein du secteur privé américain.



Dans le secteur des services comme dans celui de l'industrie manufacturière, c'est un repli de l'indice qui se profile au mois d'avril.



'Avec la faillite de SVB, l'accès au crédit se trouve réduit, ce qui constitue un développement négatif pour le climat des affaires', rappelle un analyste.



'Il faut aussi compter avec le durcissement des politiques monétaires, qui continue de faire sentir ses effets sur la demande', conclut-il.



La séance sera par ailleurs dominée par l'expiration de 'futures' sur indices et de contrats d'options, une conjonction connue sous le nom de journée des 'trois sorcières' qui génère habituellement de la volatilité.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance.