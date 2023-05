Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: les résultats et la Fed vont être surveillés information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse mardi matin, une certaine prudence s'imposant sur les marchés américains à la veille des annonces très attendues de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,3%, annonçant un repli modéré à l'ouverture.



Les investisseurs se préparent à plusieurs jours chargés et potentiellement décisifs avec une nouvelle série de résultats qui seront entrecoupés demain par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.



La Fed devrait procéder mercredi à une ultime hausse de taux de 25 points de base avant d'entrer dans une période de stabilité qui pourrait durer quelques mois.



Si l'inflation n'est toujours pas jugulée aux Etats-Unis, la banque centrale veut laisser le temps d'agir à ses précédentes hausses de taux et éviter tout risque de crise bancaire après les faillites des dernières semaines.



La publication - jeudi soir - des résultats trimestriels du géant Apple sera particulièrement scrutée alors que les investisseurs commencent à se poser des questions sur la valorisation du Nasdaq, qui a grimpé de 16% cette année.



'Les 'big tech' ont jusqu'ici fait preuve d'une résistance impressionnante durant ce bal des résultats d'entreprise et c'est désormais au tour d'Apple d'entrer en scène pour ce qui s'annonce comme l'épisode 'final' de cette saison', indique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



La semaine s'annonce encore très chargée du côté des publications avec un total de 162 composantes du S&P 500, dont 30 de l'indice Dow Jones, devant publier leurs chiffres.



Jusqu'ici, plus de la moitié des entreprises du S&P ont d'ores et déjà fait état de leurs comptes trimestriels, et 79% d'entre elles ont fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, selon FactSet.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 cède 2,5 points de base sous 3,55% à la veille des conclusions de la Fed. Le dollar confirme de son côté son retour en forme en remontant vers 1,0950 face à l'euro.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut continuent de reculer (-0,6% à 75,2 dollars pour le WTI) en raison des craintes toujours présentes d'une récession, ou tout au moins d'un ralentissement à venir de la croissance.



Les investisseurs surveilleront en début de séance les chiffres mensuels des commandes à l'industrie, qui devraient confirmer la passe difficile que traverse actuellement le secteur manufacturier.