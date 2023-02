Wall Street: les résultats des distributeurs déçoivent information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin au sortir d'un week-end de trois jours, plombée notamment par le repli de Walmart après des prévisions jugées par trop prudentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1% et 1,2%, annonçant un net repli dans les premiers échanges.



Le secteur de la distribution, déjà à la traîne depuis le début de l'année, devrait continuer de souffrir suite à la publication décevante de Walmart, qui fait monter les inquiétudes concernant l'état de santé du secteur et la consommation dans son ensemble.



Le numéro un mondial de la grande distribution est attendu en baisse de presque 3% après avoir livré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais dévoilé des perspectives moins solides que prévu.



Le repli de Walmart devrait entraîner dans son sillage d'autres valeurs du secteur, tels que Target ou Costco.



Le marché boude également les résultats supérieurs aux attentes du spécialiste du bricolage Home Depot, dont l'action cède pas loin de 4% en préouverture dans le sillage de prévisions jugées décevantes.



Après un début d'année en fanfare, la Bourse américaine affiche un parcours heurté depuis le début du mois de février, certains analystes jugeant désormais les actions 'surachetées' après leur récent parcours haussier.



Suite à la parution de données sur l'inflation plus fortes que prévu, l'indice S&P 500 s'était ainsi replié de 0,2% sur la semaine écoulée.



Les marchés semblent vouloir digérer leurs récents gains en attendant de disposer d'un peu plus de clarté sur l'évolution des pressions inflationnistes et de la politique monétaire de la Fed.



Les tensions observées au niveau des rendements obligataires continuent par ailleurs également de peser sur la tendance.



Alors que le marché doit absorber plusieurs adjudications cette semaine, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue autour de 3,89%, contre un pic de plus de 3,90% vendredi.



L'aversion au risque bénéficie au dollar, qui progresse de 0,2% face à l'euro, qui revient se traiter autour de 1,0660 face au billet vert, le raffermissement du billet vert n'empêchant pas le brut léger américain de progresser de 0,2% à 76,9 dollars.



Les place financières américaines étaient restées fermées hier pour cause de 'Washington's Birthday'.