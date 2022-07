Wall Street: les résultats de sociétés jouent enfin à plein information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 17:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin, des résultats d'entreprises solides dans le secteur de la technologie ayant permis aux marchés américains de renouer avec leur dynamique haussière.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 31.880,5 points, tandis que le Nasdaq Composite prend quasiment 2,4% à 11.836 points.



Les investisseurs saluent des publications trimestrielles à leur goût, la saison des résultats parvenant enfin à prendre le pas sur les préoccupations liées à l'envolée de l'inflation ou à une possible entrée en récession de l'économie américaine.



Avec des comptes trimestriels de nouveau au centre de l'attention, les acteurs de marché se montrent notamment encouragés par Microsoft, qui a fait part mardi soir de perspectives jugées encourageantes.



Le titre du géant des logiciels progresse de 4,6% suite à cette publication.



Le marché salue également la publication d'Alphabet, la maison-mère de Google, qui grimpe de 5,8% après avoir fait état de performances moins pires que prévu au deuxième trimestre.



Signe d'un environnement de marché plus apaisé, l'indice VIX mesurant la volatilité implicite de l'indice S&P 500 recule de 4,5% à 23,6, un niveau inédit depuis la fin du mois d'avril.



Autre gagnant du jour à New York, Visa avance de 1,2% après avoir publié un bénéfice net ajusté en hausse de 29% à 4,2 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, pour des revenus en croissance de 19% à 7,3 milliards.



Alors que la saison des résultats bat plus que jamais son plein, les investisseurs demeurent sur des charbons ardents dans l'attente du verdict que rendra la Réserve fédérale en début d'après-midi.



Le communiqué de la banque centrale sera publié à 14h00 (heure de New York) et la majorité des économistes s'attendent à un relèvement de taux directeurs de 75 points de base.



Une heure avant l'ouverture, le Département du Commerce a annoncé que les commandes de biens durables avaient progressé de 1,9% en juin, après un gain de 0,8% en mai, une accélération qui semble mettre à mal le scénario d'une prochaine entrée en récession des Etats-Unis.



Du fait du ralentissement de l'économie, les investisseurs en quête de rendements continuent de se tourner de plus en plus vers les obligations.



Le rendement à 10 ans américain s'équilibre autour de 2,77%, à proximité d'un plus bas depuis le début du mois.