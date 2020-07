Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les résultats de Goldman Sachs bien accueillis Cercle Finance • 15/07/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi matin, les investisseurs semblant rassurés par les résultats solides de Goldman Sachs, qui entraîne une grande partie du secteur financier à la hausse. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1% à 26.917,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 10.540,1 points. La progression des deux grands indices s'avère toutefois un peu décevante, puisque le Dow affichait des gains de plus de 2% en préouverture. Avant le début de la séance, les comptes meilleurs que prévu de la grande banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs avaient fait souffler un vent d'optimisme sur les places américaines. Coté sur le Dow, Goldman s'adjuge actuellement 2% après avoir dévoilé, entre autres, des revenus en hausse de 41%, soutenus par la croissance de ses activités de marchés globaux-banque d'investissement et consommateurs-gestion de fortune. L'établissement de Wall Street entraîne les autres valeurs financières à la hausse, comme American Express (+2,7%), alors que Bank of America (+1%) et Morgan Stanley (+0,6%) avancent eux aussi avant la parution de leurs propres résultats demain. L'ambiance positive est également entretenue par les espoirs entourant la découverte d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. La société de biotechnologie Moderna bondit de plus de 12% après avoir déclaré que son vaccin expérimental contre le Covid-19 avait permis le développement d'anticorps chez les 45 personnes ayant participé à son étude clinique de phase 1. 'Les résultats détaillés de phase I publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) démontrent une forte efficacité (développement d'anticorps neutralisants) et devraient accroître la confiance dans le développement d'un vaccin efficace', estime Jefferies. Sur le front des indicateurs, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York est repassé en territoire positif ce mois-ci pour s'établir à +17,2, après -0,2 annoncé en juin. Il revient ainsi en zone de croissance pour la première fois depuis le mois de février. Le consensus anticipait pour sa part un indice à +10. Après un rebond de 1,4% au mois de mai, la production industrielle s'est, quant à elle, accrue de 5,4% en juin selon la Réserve fédérale, là où les économistes anticipaient une hausse d'un peu moins de 5%.

